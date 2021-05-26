تقسيمة قوية في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة نهضة بركان





واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، وحرص الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.





وخاض الأهلي فقرة تدريبية خططية في منتصف الملعب، وحرص بيتسو موسيماني خلالها على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.





كما أجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب، بمشاركة حارسين ضمن البرنامج التدريبي الذي خاضه الفريق اليوم.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على نهضة بركان بطل المغرب، والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.





يذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر ٦ مرات، كان آخرها في 2014 على حساب الصفاقسي التونسي، ويسعى إلى التتويج باللقب السابع.



