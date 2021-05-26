Advertisements

أبو غزالة: حديث بايدن عن إقامة دولة إسرائيل اليهودية "وعد بلفور جديد"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسسة مجموعة "طلال أبو غزالة" العالمية، أن السياسة الأمريكية لا تتغير بتغيير الرؤساء، منتقدًا حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير الذي دعا خلاله إلى ضرورة موافقة الدول العربية على إقامة دولة يهودية في المنطقة.

وأضاف "أبو غزالة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لن يكون هناك استقرار في المنطقة العربية إلا إذا وافقت جميع الدول العربية على إسرائيل على أنها دولة".

وتابع "ما قاله بايدن بضرورة إقامة دولة إسرائيل اليهودية هو بمثابة وعد بلفور جديد، ولا يجب أن يمر هذا الحديث مرور الكرام، بل يجب أن نحارب هذا الفكرة التي تتعارض مع المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الولايات المتحدة بعدم التمييز على أساس الدين، وأرى أن الصراع والمعركة بين أمريكا وكل من الصين وروسيا مجتمعتين قادمة بهدف الهيمنة على العالم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وعد بلفور طلال أبو غزالة اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

منذ 36 دقيقة

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 19 ساعة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 3 ساعات

لتعويض رحيل ساسي.. كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن تصنيف الفرق في دوري أبطال أوروبا.. صدمة لبرشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. نجم البنك الأهلي يرفض التغيير أمام سموحة رغم قرار خالد جلال

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

9 مجموعات يهودية تطالب ترامب بوقف تعهد نتنياهو بالسيادة على الضفة الغربية

محتجون يهود: لن نخدم في جيش دولة لا نعترف بها

أمريكا تطلب من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:56 م

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

06:30 م

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

06:47 م

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

07:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»