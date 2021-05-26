أبو غزالة: حديث بايدن عن إقامة دولة إسرائيل اليهودية "وعد بلفور جديد"

قال طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسسة مجموعة "طلال أبو غزالة" العالمية، أن السياسة الأمريكية لا تتغير بتغيير الرؤساء، منتقدًا حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير الذي دعا خلاله إلى ضرورة موافقة الدول العربية على إقامة دولة يهودية في المنطقة.



وأضاف "أبو غزالة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لن يكون هناك استقرار في المنطقة العربية إلا إذا وافقت جميع الدول العربية على إسرائيل على أنها دولة".



وتابع "ما قاله بايدن بضرورة إقامة دولة إسرائيل اليهودية هو بمثابة وعد بلفور جديد، ولا يجب أن يمر هذا الحديث مرور الكرام، بل يجب أن نحارب هذا الفكرة التي تتعارض مع المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الولايات المتحدة بعدم التمييز على أساس الدين، وأرى أن الصراع والمعركة بين أمريكا وكل من الصين وروسيا مجتمعتين قادمة بهدف الهيمنة على العالم".



