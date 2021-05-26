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التشكيل الرسمي لنهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فياريال، بعد قليل، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فياريال، على أرضية ملعب "بي جي إي أرينا" في مدينة دانسك البولندية.

وقد أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمباراة فياريال، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، بايلي، لوك شاو.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، جرينود، بول بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: إدينسون كافاني، ماركوس راشفورد.

بينما جاء تشكيل فياريال، الذي أعلنه أوناي إيمري كالتالي:

حراسة المرمى: رولي.

خط الدفاع: فويث، ألبيول، فيران توريس، بيدرازا.

خط الوسط: بينو، كابوي، باريخو، تريغيروس.

خط الهجوم: جيرارد مورينو، كارلوس باكا.

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نهائي الدوري الاوروبي مانشستر يونايتد فياريال

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