الإسماعيلي يسافر الى السويس استعدادا لمواجهة الزمالك

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى السويس استعدادا للقاء الزمالك غدا في قمة منافسات دور ال١٦ ببطولة كأس مصر.

وظهرت ملامح الاصرار والتحدي على وجوه اللاعبين سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية والصعود لدور الثمانية بالبطولة.

وفي نفس السياق، اختتم الفريق تدريباته منذ قليل على الملعب الرئيسي قبل التوجه للسويس استعدادا لملاقاة الزمالك غدا في قمة منافسات دور ال١٦ ببطولة كأس مصر.

وخصص الجهاز الفنى مجموعة من الجمل الخططية من أجل الربط بين خطوط الفريق الثلاث فضلا عن تخصيص تدريبات منفردة للمهاجمين من أجل استغلال أنصاف الفرص وأيضا للمدافعين سعيا للتحجيم من خطورة الفريق المنافس.

وحرص على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان المشرف على الفريق على الحضور وتدعيم اللاعبين من خارج الخطوط.

واختتم المران بتقسيمة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة قبل قمة الغد.

وخاض الخماسى محمد بيومى ومحمد عبد السميع – محم الضرف – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى – مصطفى الزنارى تدريبات منفردة تحت قيادة على طة عضو الجهاز الفنى.

وأدى حراس المرمى تدريبات خاصة على كيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وشهد المران التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها.