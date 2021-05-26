حكايات السوبر الإفريقي (3).. تتويج الأهلي باللقب الثالث على حساب النجم الساحلي وتألق الحضري





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى قطر.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب نادي الزمالك فى نهائى البطولة بهدفين مقابل هدف، بينما نهضة بركان المغربي توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز ممثل مصر.





وتقام مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 28 مايو فى قطر فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





ويرغب الأهلي فى التتويج باللقب السابع بعدما توج باللقب 6 مرات من قبل أعوام 2002/2006/2007/2009/2013/2014.

ويستعرض الفجر الرياضي حكاية للبطولات الأهلاوية فى السوبر الإفريقي، واليوم نتحدث عن اللقب الثالث الذي حققه المارد الأحمر على حساب النجم الساحلي التونسي عام 2007 فى اللقاء الذي أقيم بـ أثيوبيا، في إطار احتفالات الاتحاد الإفريقي "الكاف" بتأسيسه، وانتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف حتي تم حسمه بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 والذي تألق بها عصام الحضرى.





وبدأ اللقاء الأهلي بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: عصام الحضري





خط الدفاع:أحمد شديد قناوي، عماد النحاس، وائل جمعة، شادي محمد، إسلام الشاطر





خط الوسط: محمد شوقي، حسام عاشور، أنيس بوجلبان





خط الهجوم: عماد متعب، فلافيو





ونزل خلال اللقاء كل من عبد الحميد حسن " ميدو" وأحمد حسن "إستاكوزا" وأحمد عادل على حساب كل من محمد شوقي وأحمد شديد قناوي وإسلام الشاطر.





وقام كل من شادي محمد وعماد متعب و فلافيو وأحمد حسن استاكوزا وعماد النحاس بالتسجيل خلال ركلات الترجيح، بينما سجل لفريق النجم الساحلي التونسي كل من سيف غزال ومجدي تراوي وجيلسون سيلفا وياسين الشيخاوي وأضاع خالد المليتي، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 5-4 بركلات الترجيح ليحقق اللقب الثالث فى بطولة كأس السوبر الإفريقي.





وكان الأهلي قد حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006 على حساب الصفاقسي التونسي فى المباراة النهائية.



