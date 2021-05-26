أول تعليق لمدير المستشفى التي نقل إليها الفنان شريف الدسوقي



كشف الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء التي نقل إليها الفنان شريف الدسوقي، تطورات الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي، موضحًا أنه تم تجهيز فريق طبي متخصص لإجراء فحصل شامل للفنان.



وأضاف "الشرقاوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم قاموا بعمل الفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة.



وأكد أن الحالة مستقرة، وهناك استجابة واضحة، وأنه سيتم دعم وتأهيل الفنان نفسيًا للفترة المقبلة، موضحًا أن الجرح في حالة جيدة، ويتناول المضادات الحيوية اللازمة، وسيتم تجهيزه الفترة المقبلة لاستقبال طرف صناعي.

