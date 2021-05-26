أمن سوهاج يكثف جهود في البحث عن جثة طفل غرق في ترعة جرجا



تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج يفيد بلاغ من مأمور مركز جرجا بغرق طفل في ترعه الفؤادية.



أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين غرق طفل يدعى«عيسى ف ع»، 8 سنوات، يقطن بالبلينا، حيث انزلقت قدماء في الترعه أثناء اللهو بالقرب من ترعه الفؤادية، وجارى البحث عن الجثة وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للهرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



تكثف قوات الإنقاذ النهر بمديرية أمن سوهاج جهودها في البحث عن جثة طفل في العقد الأول من العمر غرق في ترعة بجوار منزلة اثناء اللهو بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج.