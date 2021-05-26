Advertisements
أمن سوهاج يكثف جهود في البحث عن جثة طفل غرق في ترعة جرجا
الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:55 م
سوهاج - أيمن الجرادي
Advertisements
تكثف قوات الإنقاذ النهر بمديرية أمن سوهاج جهودها في البحث عن جثة طفل في العقد الأول من العمر غرق في ترعة بجوار منزلة اثناء اللهو بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج يفيد بلاغ من مأمور مركز جرجا بغرق طفل في ترعه الفؤادية.
أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين غرق طفل يدعى«عيسى ف ع»، 8 سنوات، يقطن بالبلينا، حيث انزلقت قدماء في الترعه أثناء اللهو بالقرب من ترعه الفؤادية، وجارى البحث عن الجثة وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للهرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج يفيد بلاغ من مأمور مركز جرجا بغرق طفل في ترعه الفؤادية.
أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين غرق طفل يدعى«عيسى ف ع»، 8 سنوات، يقطن بالبلينا، حيث انزلقت قدماء في الترعه أثناء اللهو بالقرب من ترعه الفؤادية، وجارى البحث عن الجثة وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للهرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements