زكي: الخط الأحمر المصري في ليبيا أوصلنا للوضع الانتقالي الحالي.. وسعداء بتطورات العلاقات القطرية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الخط الأحمر المصري الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي سرت-الجفرة وضع حدًا لتطور الأزمة الليبية.



وأضاف "زكي" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "كانت تركيا ماضية في هذا الطريق، ولكن بعد هذا الخط بدأت الأمور تهدأ وعادت إلى المستوى الطبيعي لأزمة موجودة ولكنها ليست حريقا ضخما يطال كل شيء وساهم في تراجع مستوى الأزمة وصولا إلى فتح القنوات للحوار وهو الوضع الانتقالي".



وفيما يتعلق بعودة المقعد السوري إلى الجامعة العربية تابع "كان هناك مسببات لتجميد المقعد السوري وكانت موجودة منذ عام 2011، وكان التجميد وقتها عقاب للنظام على تعامله الشديد القسوة مع نصف المجتمع السوري سواء النازحين داخل حدود سوريا أو اللاجئين، بالإضافة إلى علاقة النظام مع إيران والتي ينظر لها بكثير من الارتياب وعدم الارتياح.



وبشأن عودة العلاقات بين الرباعي العربي ودولة قطر وكان أخيرها زيارة وزير الخارجية القطري إلى مصر، استطرد "سعداء بكل هذه التطورات لأن أي شرخ بين الدول العربية هو إضعاف للموقف العربي وبدون الوحدة والتفاهم يفقد العرب الكثير من قدرتهم للتصدي للآخرين".

