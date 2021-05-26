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موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد إنبي، في مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

 

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره الفريق البترولي، في دور الستة عشر من البطولة، بعد الفوز على النصر القاهري بهدفين مقابل هدف وحيد.

 

كما تأهل فريق إنبي لنفس الدور، بعدما نجح في الفوز على اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف وحيد أيضًا، في دور الـ32 من المسابقة.

 

وكشفت الجبلاية عن إقامة مباراة الأهلي وإنبي في دور الستة عشر، يوم 4 يونيو المقبل، بعدما تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر أمام نهضة بركان المغربي، يوم الجمعة المقبلة في كأس السوبر الإفريقي.

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