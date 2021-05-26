Advertisements

ريال بيتيس يوجه رسالة خاصة إلى عيسي ماندي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
وجه ريال بيتيس اليوم الأربعاء الشكر لمدافعه الجزائري عيسى ماندي على "احترافيته وتفانيه من أجل درع النادي منذ اليوم الأول" الذي وصل فيه إلى صفوف الفريق الأندلسي في 2016 قادما من ريمس الفرنسي، وتمنى له "كل التوفيق" في "التحديثات المقبلة".

وبالرغم من عدم الإعلان رسميا عن وجهة ماندي القادمة، كشف مدرب ريال بيتيس، التشيلي مانويل بيليجريني، قبل شهر أن المدافع البالغ من العمر 29 عاما سينتقل إلى فياريال.

وفي هذا الموسم، تحول ماندي إلى ركيزة أساسية في دفاع الفريق الأندلسي تحت إمرة بيليجريني الذي استعان به في 32 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

أخبار تهمك

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ يوم

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حريق في ملعب ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

بني شنقول وسد النهضة.. هل يزلزل السودان الأرض تحت أقدام أثيوبيا باتفاقية 1902؟

منذ 40 دقيقة

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

09:21 م

عاجل.. حريق في ملعب ريال مدريد

09:31 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

تعرف على غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

09:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»