ريال بيتيس يوجه رسالة خاصة إلى عيسي ماندي

وجه ريال بيتيس اليوم الأربعاء الشكر لمدافعه الجزائري عيسى ماندي على "احترافيته وتفانيه من أجل درع النادي منذ اليوم الأول" الذي وصل فيه إلى صفوف الفريق الأندلسي في 2016 قادما من ريمس الفرنسي، وتمنى له "كل التوفيق" في "التحديثات المقبلة".





وبالرغم من عدم الإعلان رسميا عن وجهة ماندي القادمة، كشف مدرب ريال بيتيس، التشيلي مانويل بيليجريني، قبل شهر أن المدافع البالغ من العمر 29 عاما سينتقل إلى فياريال.





وفي هذا الموسم، تحول ماندي إلى ركيزة أساسية في دفاع الفريق الأندلسي تحت إمرة بيليجريني الذي استعان به في 32 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.



