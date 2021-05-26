حسام زكي: هذا موقف الجامعة العربية في قضية أزمة سد النهضة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن موقف الجامعة العربية في قضية أزمة سد النهضة ليس محايدًا، ولكنها مصتفة بالكامل مع السودان ومصر.



وأضاف "زكي" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "مفيش حياد من الجامعة العربية التي تتخذ موقف مؤيد لحق مصر والسودان لاستخدام مياه النيل، ولسنا مثل الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ موقف محايدًا بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان".



وتابع "نرى أن موقف الجانب الإثيوبي متعنت وغير عقلاني ولكنه موقف ينحو إلى الاستفزاز والعدائية بغض النظر عن تمسك أي طرف بأي وساطة، ولو طلب منا التدخل والقيام باتصالات سوف نقوم بذلك".



واستطرد "يجب أن يكون هناك تفاهمات واتفاق تنظم هذه استخدامات مياه النيل وألا يكون هناك تحرك أحادي يضر بالأوضاع الحالية أو يلحق الضرر بأي من مصالح دولتي المصب وهذا موقف الجامعة العربية".

