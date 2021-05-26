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مدير المستشفى التي نقل لها شريف الدسوقي: اهتمام الرئيس السيسي رفع حالته المعنوية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء التي نقل إليها الفنان شريف الدسوقي، إن بعض الفنانين عرضوا زيارة الفنان، ولكن غير مسموح بالزيارةبسبب وباء كورونا، وبسبب الحالة النفسية.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن حالته النفسية أصبحت جيدة، وهناك فريق نفسي يتابع حالته، وهناك استجابة واضحة من أمس إلى اليوم
الفنان كبير وله رصيده، والفريق الطبي من المعجبين به، ويتعاملون معه بـ"الإفيهات الخاصة به" والأمور بدأت تتحسن
الفنان شريف الدسوقي يتمتع بحالة من الرضا.

وأشار إلى أن شقيق الفنان شريف الدسوقي مرافق له، لافتًا إلى أنالفنان متأثر جدًا وسعيد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي به، مما رفع من حالته المعنوية.

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الفنان شريف الدسوقي

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