موجز البرلمان| "نقل النواب" تعلن تحديد موعد تشغيل المونوريل

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• "نقل البرلمان" تعلن تحديد موعد تشغيل المونوريل



شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الموافقة على موازنه الهيئة القومية للانفاق، وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي ٢٠٢١٢٠٢٢ حيث بلغت ١٢٥،٦٣٧،٩٩٦ مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ١١٢،٨٤١،٥٠٠ مليار جنيه.



من جانبه قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للانفاق: "إنه قبل 6 سنوات لم يكن لدينا شبكة مترو إنفاق، حيث كان لدينا خطين فقط لمترو الأنفاق، ولكن الآن أصبح لدينا شبكة مترو أنفاق: الخطوط الاول والثاني والثالث والرابع"



وأوضح رئيس الهيئة القومية للانفاق، إن المونوريل سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر القادم وسيكون وسيله النقل الأولي للعاصمه الادارية الجديدة، وسيبدأ من محطة مترو انفاق عدلي منصور، لافتا إلى أن الهيئة القومية للانفاق تقوم بافتتاح مشروع جديد كل ٦ شهور.





• برلماني يطالب الحكومة بإنشاء سلسلة مدارس حكومية ثانوية فنية تعدينية لتطوير القطاع



تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشان إنشاء سلسلة مدارس حكومية ثانوية فنية تعدينية بمختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية من أجل إعداد كوادر شابه ومؤهلة للعمل بشكل علمي سليم بقطاع التعدين المصري في سبيل الارتقاء بذلك القطاع الحيوي للغاية.



وأوضح "موسى"، في بيان، أنه في إطار استكمال الرؤية التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الدولة المصرية في كافة القطاعات والمجالات، جاء الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية من خلال دعوته بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع بما يسهم في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في ربوع مصر، وبما يساعد في الوقت ذاته على زيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.



وأكد عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من تنفيذ المشروعات التي تستعد على تطوير القطاع إلا أنه لن يأتي بثماره التي تنشدها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة دون وجود عامل بشري مؤهل بأحدث الطرق العلمية والعملية والتكنولوجية من أجل التعامل في ذلك القطاع الحيوي الذي سينتقل بمصر إلى مكانة مختلفة بين دول العالم.



وطالب البرلماني الحكومة بإنشاء سلسلة مدارس حكومية ثانوية فنية تعدينية بمختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية من أجل إعداد كوادر شابه ومؤهلة للعمل بشكل علمي سليم بقطاع التعدين المصري في سبيل الارتقاء بذلك القطاع الحيوي للغاية.



• نائب بالشيوخ: زيارة وزير الخارجية الأمريكي تؤكد قوة علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة



قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، توماس سوليفان، نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي، للقاهرة، تؤكد مدى قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية المُمتدة بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة.



وأضاف منظور، في بيان، أن مناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام عقب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بما ينعكس في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الاراضى الليبية يعكس دور مصر الريادي ودورها التاريخي والمحوري تجاه حل القضايا الدولية والاقليمية، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية الخارجية القائمة على دعم السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



وأشار الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قيمة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات بلغت 65.8 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات بـ 15.8 مليار دولار، والواردات بـ 50 مليار دولار، مُؤكدًا أنه في الفترة القادمة ستزيد فرص الاستثمار والشراكة بين الشركات الأمريكية والمصرية بما يخدم مصلحة البلدين.