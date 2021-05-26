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مفكر اقتصادي يكشف موعد نهاية فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إنه اعتبارًا من العام القادم ستشهد في الدول العربية ازدهار.

وأضاف "أبو غزالة"، خلال حواره مع فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه منذ ظهور جائحة كورونا وأكد أنها ستسمر لمدة 4 سنوات، ولن تحل سوى بحل كوني في نفس التوقيت، موضحًا أن هناك توجه لإنشاء مجلس خاص لوضع خطة كونية لمواجهة كورونا، منوهًا بأنه كان هناك أزمة اقتصادية خانقة على مستوى العالم، وجاءت أزمة كورونا كشماعة لإنقاذ معظم قادة العالم لتعليق الأزمة الاقتصادية عليها.

وتابع المفكر الاقتصادي،: "بعد الدمار سيأتي الانتصار"، متوقعًا أن يكون العام القادم بداية النهاية لفيروس كورونا، موضحًا أن الأمة العربية عظيمة بالتاريخ والجغرافية وكانت تقود العالم لمدة 500 سنة، مشيرًا إلى أن الإعلام العربي دائمًا يركز على سلبياتنا التي يركز عليها الغرب وليس على ايجابياتنا.

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