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"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة ما تردد بشأن انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وقال "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في القطاع الزراعي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي سواء النباتي أو الداجني أو الأسماك.

وأضاف أن الدولة تقوم بزيادة المساحات الإنتاجية أو تعظيم إنتاجية الوحدات المتعلقة بأي إنتاج يتعلق بالزراعة وهذا يحقق طفرات كبيرة.

وأشار إلى أن القطاع السمكي من القطاعات الواعدة في مصر، موضحًا أن مصر هي الأولى عربيًا في إنتاج الأسماك من المزارع والثالثة عالميًا بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في تطوير البحيرات والتوسع في المزارع بالبحار سواء البحر الأحمر أو المتوسط.

وفيما يتعلق بانتشار الأسماك الفاسدة قال معاون وزير الزراعة "كلها شائعات، نحن دولة قادرة على إنتاج أسماك عالية الجودة ولدينا أجهزة مراقبة جودة على أعلى مستوى".

وتابع "لدينا هيئة تنمية الثروة السمكية التي تتابع إنتاج الأسماك من المزارع للتأكد من سلامتها، وتقوم بعمليات فحص ومتابعة الأسواق بصفة دورية، وعندنا معامل على أعلى مستوى مزودة بكافة المعدات حاصلة على شهادات الأيزو لأكثر من مرة".

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