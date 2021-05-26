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"أكثر من 360 مليون دولار".. مساعدات الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
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 أعلن مكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان الصادر من مكتب بلينكن اليوم الأربعاء أن هذه المساعدات الجديدة ستشمل ما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم عملياتها في الضفة الغربية وغزة وكذلك 5.5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني.

كما ستدعم هذه المساعدات الحيوية المنظمات الإنسانية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ والغذاء وكذلك مواد الإغاثة والرعاية الصحية فضلا عن دعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لأولئك الذين عانوا من الصدمات النفسية.

وذلك بالإضافة إلى إعلان وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم نحو 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال السنة القادمة لدعم الإغاثة والانتعاش في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وستؤدي هذه المساعدات إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي.

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