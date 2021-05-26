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قتلى وإصابات في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
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 أفادت شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية بسقوط قتلى فى حادث إطلاق نار في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت شرطة المدينة في بيان لها اليوم الأربعاء : إنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة ، أدت إلى سقوط عدد من القتلي.

ونشر قائد شرطة مقاطعة سانتا كلار تغريدة عبر حسابه على تويتر ذكر فيها أنه "تمت السيطرة على المهاجم".
وأوضحت شبكة (إن.بي.سي) أن الحادث وقع قرب ساحة لتصليح المركبات تابعة لهيئة مواصلات منطقة فالي.




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