Advertisements
كاميلا بختيار: موقف السيسي مع شريف دسوقي أشعرني بالفخر بالجنسية المصرية
الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:22 م
الفجر
Advertisements
أشادت الممثلة الأوزبكية المقيمة في مصر، كاميلا بختيار، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج أحد زملائها الفنان شريف دسوقي، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة.
وأضافت "كاميلا"، في تصريحات تليفزيونية، أنها يوما بعد يوم تشعر بالراحة بعد حصولها على الجنسية المصرية، بالرغم أنها تحب وطنها الأم أوزباكستان، إلا أن الجنسية المصرية تحمل الكثير من التاريخ والحاضر والمستقبل، وهو ما شاهدته في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للفنان شريف دسوقي، وصرف معاش استثنائي له، في لفتة إنسانية تحمل الكثير من المعاني الجميلة.
واستيقظ الوسط الفني على خبر صادم استيقظ ببتر ساق الفنان شريف دسوقي، بسبب جرح غائر تعرض له في العام الماضي، مما دعا الرئيس السيسي إلى التوجيه بتقديم أفضل رعاية صحية له، وعلى الفور أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء لاستكمال علاجه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements