تعرف على غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، غداً الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي في كأس مصر





ويغيب عن الزمالك خلال مواجهة الإسماعيلي، محمد عبدالغني، وطارق حامد للإيقاف، وإمام عاشور تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود علاء وحميد احداد وعبدالله جمعة بسبب الإصابة.



