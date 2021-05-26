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عاجل.. حريق في ملعب ريال مدريد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك حريق اندلع في ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد الإسباني.

 

وأوضحت الصحيفة أنه شوهد في المناطق القريبة من الاستاد، عمود من الدخان يرتفع من الملعب، ناجم عن الحريق.

 

 

ويعمل رجال الإطفاء حاليًا على إطفاء الحريق، ولم يكن خطيرًا وتم السيطرة على مصدر ألسنة اللهب بسرعة، لكن لا يزال سبب الحريق المكتشف في الملعب مجهولًا.

 

يذكر أن ريال مدريد يجري أعمال صيانة للملعب منذ فترة طويلة، ولعب النادي الملكي مبارياته في الموسم المنصرم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

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