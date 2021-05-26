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رئيس الزمالك يكشف آخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حسين لبيب عن تجديد فرجاني ساسي: أي لاعب يرغب في الاستمرار داخل الزمالك سنتمسك به بشرط تمسكه بنا 

هنأ حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بعد تتويج فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٣ ببطولة الجمهورية، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة رائعة. 

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة" ,المُذاع عبر فضائية المحور، "أبارك لجماهير الزمالك بعد تتويجهم ببطولة الجمهورية لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣".

وأضاف رئيس الزمالك: "لاعبو فريق ٢٠٠٣ قدموا مباراة رائعة ومميزة، مؤكدًا أن النتائج المميزة نتيجة عمل المجالس المتعاقبة في نادي الزمالك". 

وتابع لبيب: "أيضًا أُبارك لفريق السلة الذي فاز خارج مصر، ونطمع في التتويج بكأس البطولة من أجل إسعاد جماهير نادي الزمالك". 

وكشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، آخر تطورات ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن من يرغب في الاستمرار بالزمالك سيستمر. 

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج" 90 دقيقة" الذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة عبر فضائية المحور: "أطمئن جماهير نادي الزمالك بشأن ملف تجديد عقود اللاعبين، مضيفًا :"فتحنا خطوط اتصال مع جميع اللاعبين الذي تحتاج عقودهم للتجديد". 

وأضاف لبيب: "أي لاعب يرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك سنتمسك به بشرط تمسكه بنا، وفتحنا اتصالات مع جميع اللاعبين ويشرفنا استمرار من يرغب في ذلك داخل جدران نادي الزمالك.

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ساسي حسن لبيب الزمالك

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