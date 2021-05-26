هاشم: "صحة النواب" توصي بتخفيض التخصصات الملحة إلي 20% من إجمالي التخصصات







عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وفي مقدمتها الطلب المقدم من النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بشأن أزمة الاحتياجات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان بخصوص تكليف خريجي كلية الطب البشري دفعة مارس 2021.



جاء ذلك بحضور النائب محمد الوحش والنائب محمود أبوالخير، وكيلا اللجنة، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من النواب.



وقالت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى مركز ومدينة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، إن أزمة تكليف خريجي الطب البشري، دفعة مارس 2021، شهدت إعلان الزمالة المصرية عن احتياجها لأطباء بنسبة لا تتوافق مع النظام العادل الذي يتم من خلاله توزيع التخصصات، مشيرة إلى أن هذا الإعلان لا يتناسب أو يتساوي مع احتياجات الزمالة التي أعلنت عنها لأي دفعة من خريجي الدفعات السابقة من قبل.



وأضافت هاشم أن تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ ومشتقاتها شكلت نسبة 50% من الاحتياجات، في حين شكلت باقي التخصصات والتي تفوق 30 تخصص نسبة 50% المتبقية، مؤكدة أن هذا الإعلان لم ينظر إلي نسبة وتناسب مما يترتب عليه أن نصف دفعة مارس 2021 سيكونون مضطرين وبالاجبار للاختيار بين خمسة تخصصات فقط وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.



وأشارت النائبة مروة هاشم إلي أن هذا القرار الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان والزمالة المصرية لم يحقق العدالة والمساواة وحرية الإختيار مع احتياجات الدفعات السابقة مع تحسين وضع النظام الجديد لتكليف الأطباء.



وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، على ألا تزيد نسبة التخصصات الملحة وهم ( تخدير _ طب الأسرة _ عناية مركزة _ طوارئ) عن نسبة 20% من إجمالي التخصصات.



كما أوصت اللجنة إلي إضافة مميزات مالية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة ( تخدير _ العناية _ طب الأسرة _ الطوارئ ) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها، ومنها الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وكذلك الأولوية لأطباء التخصصات الملحة التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية، وألا تزيد عدد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعيًا.