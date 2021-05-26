Advertisements

بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أنة تم بدء الفرق الطبية للمسح الميدانية لاكتشاف مصابي فيروس كورونا بقري ومراكز محافظة الغربية، بشكل مكثف للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه قد تم تشكيل لجان من إدارة الطب الوقائي والوبائيات لكشف مستجدات كورونا في بقري ومراكز المحافظة وذلك لقياس إيجابية الدم للأجسام المضادة لفيروس كورونا والوقوف علي التقدير الوبائي بالمحافظة وذلك للفترة من 255 لمدة ثلاث ايام وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار أن الفرق الطبية خرجت إلى لعمل المسح الميداني في، وبدأت هذه المرحلة المهمة جدا للتقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مواقع متعددة.

وأضاف تقوم الفرق من خلال الفحص والمسح النشط بالوصول إلى المنازل خصوصا في الأحياء المكتظة أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وتم متابعتهم والتواصل معهم بهدف إجراء الفحوص والتأكد من وجود حالات اشتباه أو أعراض للأفراد الموجودين في هذه المواقع، ويتم أخذ الفحوص والمسحات الطبية اللازمة للتأكد والتشخيص التأكيدي، وهذا يساهم في أن تكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة، لكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جدا.
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)
بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق في ملعب ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 8 ساعات

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 20 ساعة

بني شنقول وسد النهضة.. هل يزلزل السودان الأرض تحت أقدام أثيوبيا باتفاقية 1902؟

منذ 40 دقيقة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و نصف

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

"الصحة": مسح 70 ألف مواطن في حملة "فيروس C"

"دبي" تطبق إجراءات استباقية وسريعة لحصار تداعيات كورونا

الصحة: بدء "المسح الميداني" في الأحياء للكشف عن حالات كورونا

التقصي الميداني يكشف عن حالات مصابة بـ"كورونا" في مكة المكرمة

"الصحة" تعدد مزايا المسح النشط لاكتشاف حالات كورونا مبكرًا

إمارة "القصيم" تواصل تطبيق المسح النشط على 74,478 عاملاً

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

09:21 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

عاجل.. حريق في ملعب ريال مدريد

09:31 م

تعرف على غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

09:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»