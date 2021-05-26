بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات كورونا في الغربية (صور)



قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أنة تم بدء الفرق الطبية للمسح الميدانية لاكتشاف مصابي فيروس كورونا بقري ومراكز محافظة الغربية، بشكل مكثف للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه قد تم تشكيل لجان من إدارة الطب الوقائي والوبائيات لكشف مستجدات كورونا في بقري ومراكز المحافظة وذلك لقياس إيجابية الدم للأجسام المضادة لفيروس كورونا والوقوف علي التقدير الوبائي بالمحافظة وذلك للفترة من 255 لمدة ثلاث ايام وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأشار أن الفرق الطبية خرجت إلى لعمل المسح الميداني في، وبدأت هذه المرحلة المهمة جدا للتقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مواقع متعددة.



وأضاف تقوم الفرق من خلال الفحص والمسح النشط بالوصول إلى المنازل خصوصا في الأحياء المكتظة أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وتم متابعتهم والتواصل معهم بهدف إجراء الفحوص والتأكد من وجود حالات اشتباه أو أعراض للأفراد الموجودين في هذه المواقع، ويتم أخذ الفحوص والمسحات الطبية اللازمة للتأكد والتشخيص التأكيدي، وهذا يساهم في أن تكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة، لكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جدا.