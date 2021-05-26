الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثالث في قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.





بدأ الفريق مرانه بجلسة سريعة من بيتسو موسيماني المدير الفني، مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية، وأجرى المدير الفني تقسيمة في منتصف الملعب للتركيز على الجزء الخططي.





ويعود الأهلي إلى فندق الإقامة في قطر، الذي يوجد به جميع المشاركين في مباراة السوبر الإفريقي.





ويؤدي الأهلي مرانه الأخير غدًا على ملعب المباراة (جاسم بن حمد) بنادي السد.



