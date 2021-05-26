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الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة نهضة بركان
الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:45 م
علي نبوي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثالث في قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
بدأ الفريق مرانه بجلسة سريعة من بيتسو موسيماني المدير الفني، مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية، وأجرى المدير الفني تقسيمة في منتصف الملعب للتركيز على الجزء الخططي.
ويعود الأهلي إلى فندق الإقامة في قطر، الذي يوجد به جميع المشاركين في مباراة السوبر الإفريقي.
ويؤدي الأهلي مرانه الأخير غدًا على ملعب المباراة (جاسم بن حمد) بنادي السد.
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