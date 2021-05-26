ماذا قدم كارتيرون في مواجهة جلال قبل قمة كأس مصر؟ (تقرير)





يستضيف ملعب ستاد السويس الجديد مع دقات التاسعة مساء غدًا الخميس، المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.





ويطمح باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحسم الصعود لنصف نهائي البطولة المحلية، في ظل معاناة الفارس الأبيض من ضغط المباريات وغيابات مؤثرة بين صفوفه، ويغيب محمد عبدالغني لحصوله على الإنذار الثالث، فيما يغيب طارق حامد للايقاف، وإمام عاشور للإيقاف، فيما يغيب عبد الله جمعة وحميد احداد ومحمود علاء للإيقاف.





فيما يطمح إيهاب جلال الدير الفنيي للدراويش، لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، بعد النتائج الإيجابية في الدوري، لحسم العود، حيث يطمح الإسماعيلي في الفوز بلقب كأس مصر، تلك المواجهة ليست الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في مواجهة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وفيما يلي تاريخ مواجهات الثنائي بالأرقام:-





لعبا 3 مباريات، فاز إيهاب جلال في مباراة وحيدة، وفاز كارتيرون في مباراتين، سجل مهاجمو جلال 4 أهداف، فيما سجل مهاجمو المدرب الفرنسي 4 أهداف أيضًا.





- يوم 15 أبريل 2016 خسر مصر المقاصة " جلال " من وادى دجلة " كارتيرون " صفر / 1

- يوم 3 نوفمبر 2016 فاز مصر المقاصة " جلال " على وادى دجلة " كارتيرون " 4 / 2

- يوم 15 أغسطس 2020 خسر مصر المقاصة " جلال " من الزمالك " كارتيرون " صفر / 1



