إيمان العاصي مطلوبة على جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة إيمان العاصي اليوم الأربعاء تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما بعثت رسالة مؤثرة، إلى النجمة دلال عبدالعزيز التي ترقد في إحدى المستشفيات، عقب إصابتها بكورونا.





إيمان العاصي





وطالبت النجمة إيمان العاصي جمهورها بالدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء وأن تعود لحياتها الطبيعية وتعود إلى بيتها، ولاسيما بعدما توفي زوجها سمير غانم منذ أيام قليلة.





رسالة إيمان العاصي لدلال عبدالعزيز





وأبدت إيمان العاصي في رسالتها التي نشرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حبها وتمنياتها للنجمة دلال عبدالعزيز بالشفا.





منشور إيمان العاصي





ونشرت إيمان العاصي صورة للفنانة دلال عبد العزيز على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام": معلقةً: "بحبك جدا و بدعيلك من قلبي ربنا يشفيكي و يعافيكي و يطبطب علي قلبك انتي و بناتك يارب ".





إيمان العاصي والحالة الصحية للنجمة دلال عبدالعزيز





وكشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الراحل سمير غانم عن الحالة الصحية للنجمة دلال عبدالعزيز مؤكداً أن مسحة كورونا جاءت سلبية.





تطورات حالة دلال عبدالعزيز





وأوضح رضوان أن "حماته" دلال عبدالعزيز التي بعثت لها إيمان العاصي اليوم رسالة حب، تعاني من بعض المضاعفات الناجمة عن كورونا والتي وصفها بالشديدة.





أعمال إيمان العاصي





يُذكر أن النجمة إيمان العاصي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، لعل أبرزها مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع النجم نور الشريف، قبل أن تنقطع لفترة عن التمثيل، وتقدم مسلسل "بخط الإيد" الذي يعد آخر أعمالها.



