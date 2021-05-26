أمريكا: سنعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي بالمنطقة

أكدت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي بالمنطقة.









وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية مساء اليوم إن هدف الولايات المتحدة الأول تلبية الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، حسب قناة "سكاي نيوز".









وشددت جيرالدين جريفيث على أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الطريق الوحيد لحل الصراع، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز التواصل مع الشعب الفلسطيني.









وأضافت: "وزير الخاريجة الأمريكي أنتوني بلينكن يعمل على تعزيز جهود الاستقرار بالمنطقة"- في إشارة إلى جولته الأخيرة التي شملت فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن- مشيرة إلى أن دول الخليج العربي تساهم بدور مهم في تحسين حياة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتمتع بشراكات وثيقة مع دول الخليج ومصر والأردن.









واستكملت: "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بالسعي إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وندعو إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية التي تؤدي لإشعال وتصعيد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثل عمليات تهجير السكان".