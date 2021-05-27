ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر تروي تجربة والدتها مع المرض

روت أميرة منير، ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، تفاصيل تجربة والدتها مع الإصابة في الفطر الأسود بعد التعافي من فيروس كورونا.





وأضافت "منير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "كان عندها كورونا وكانت خفت تماما، وبعدها بدأت تشتكي أن النصف الشمال به تنميل وقعدت كذا يوم كانت تعاني من صداع".





وتابعت: "ذهبنا إلى الطبيب المعالج لها أثناء إصابتها بكورونا وهو طبيب باطنة، وطلب عمل أشعة رنين على المخ وقال ممكن يكون الموضوع نفسي لأن والدي كان مازال في المستشفى، وبعدها ذهبنا إلى دكتور أسنان لأنها كانت تعاني من قرح في الفم".



