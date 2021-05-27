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هل للفطر الأسود علاقة مباشرة بكورونا؟ "الصحة العالمية" تُجيب

الخميس 27/مايو/2021 - 05:35 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قالت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالصحة العالمية، إن الإصابة بمرض الفطر الأسود ليس له علاقة مباشرة بفيروس كورونا، ولكنه نتيجة نقص في المناعة الذي قد ينتج نتيجة لبعض العلاجات التي تعطى في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ومنها أدوية مثبطات المناعة والكورتيوزن.

وأضافت "الحجة" في حوارها عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الأربعاء: "لا يجب أن يكون هناك هذا التخوف والرعب الذي أثير في بعض وسائل الإعلام بخصوص الفطر الأسود، وهذا المرض يتعلق بشكل أساسي بنقص المناعة لدى الشخص وظهوره في بعض الدول لا يعني أنه وصل إلى حد الوباء".

وتابعت مدير إدارة البرامج بالصحة العالمية: "يجب التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم، والقضاء على انتقال كورونا يمنع تحور الفيروس ويجب الحصول على اللقاح عن طريق طرق تصنيع مختلفة، ولا نرى أن الوقت مناسب للاستغناء عن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة".

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