مدير دار الشفاء عن شريف دسوقي: زيارة مندوب الرئيس أثرت عليه بالإيجاب (فيديو)

قال الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفا، إن الفنان شريف دسوقي وصل الساعة 4 فجرا بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي نقله إلى المستشفى على نفقة الدولة.





وأشار الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن فور وصول الفنان شريف دسوقي خضع لخطة علاجية لمدة من خمسة إلى سبعة أيام وتم تشكيل فريق لمناظرته، كما تم إجراء بعض الفحوصات عليه، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.



