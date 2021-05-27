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مدير دار الشفاء عن شريف دسوقي: زيارة مندوب الرئيس أثرت عليه بالإيجاب (فيديو)
الخميس 27/مايو/2021 - 05:41 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفا، إن الفنان شريف دسوقي وصل الساعة 4 فجرا بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي نقله إلى المستشفى على نفقة الدولة.
وأشار الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن فور وصول الفنان شريف دسوقي خضع لخطة علاجية لمدة من خمسة إلى سبعة أيام وتم تشكيل فريق لمناظرته، كما تم إجراء بعض الفحوصات عليه، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.
ولفت إلى أن "دسوقي" يعاني من اضطراب نفسي بسيط بسبب العمليات الجراحية التي أجراها، مشيرا إلى أن الرئيس بعث له مندوب لزيارته مما أثر بالإيجاب على حالته الصحية، مضيفًا أن الفنان شريف دسوقي وصل المستشفى يعاني من السكر وارتفاع ضغط الدم كما أثبتت تحليل الكبد ارتفاعا أيضا قبل أن تستقر مع مرور الوقت.
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