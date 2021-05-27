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وزير الخارجية الأسبق: مصر رائدة ودورها لم يتغير عبر التاريخ

الخميس 27/مايو/2021 - 03:58 ص
نبيل فهمي
نبيل فهمي
أمنية فوزي
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قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دائمًا تلعب دورًا في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن القاهرة على اتصال بجميع الأطراف، وكلما زاد نشاطها كلما زاد اهتمام دول العالم بها.

وتابع "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "اتحفظ على تعبير استعادة مصر لدورها، فمصر رائدة ودورها لم يتغير عبر التاريخ"، مؤكدًا أن التحرك المصري تجاه الأزمة الفسلطينية ليس مفاجأة.

وأضاف أن العالم كله كان منشغلًا عن القضية الفلسطينية، ولكن بمجرد اشتعال الأمور تحركت مصر، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن تجاوز المناخ الانتخابي، موضحا أن الاختلافات المصرية الأمريكية موجودة، وهناك انحياز بشكل كبير من أمريكا لإسرائيل، ولكن أمريكا ومصر دولتان إقليميتان، والعلاقة بينهما ضرورية للطرفين.

وتوقع عدم انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لأي طرف في أزمة سد النهضة، متابعًا: "بايدن لن يقف بجوار مصر في كل شيء".

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