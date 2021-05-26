أمير المدينة المنورة يُشيد بالتقويم الدراسي الجديد وتطوير المناهج

أشاد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بما أعلنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، المتضمِّن تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية.

وهنَّأ معالي وزير التعليم، بالخطوات الملموسة التي بدأتها الوزارة؛ لتطوير المنظومة التعليمية بالمملكة، مثمناً جهود جميع العاملين بالقطاع التعليمي بهذه النقلة النوعية بالعملية التعليمية، التي سينتج عنها مُخرجات مؤهلة وعلى قدر عالٍ من التعليم والمعرفة للإسهام في تنمية الوطن ورفعته.

ونوّه أمير منطقة المدينة المنورة، باهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، والحرص الكبير على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عصري، وتقديم كل الدعم لذلك، وتهيئة وتيسير جميع السُبل لتحقيق الهدف المنشود، داعياً الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته، وأن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها.