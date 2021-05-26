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عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إعارة مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب نهاية الموسم الحالي.

حيث خرج مروان محسن من حسابات بيتسو موسيماني بنسبة كبيرة وعدم اقتناع الجهاز الفني بامكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

حيث اتفق بيتسو موسيماني مع لجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح، على إعارة مروان محسن، فضلًا عن تلقي اللاعب العديد من العروض لرحيل عن القلعة الحمراء، على رأسها سيراميكا كليوباترا وكذلك مصر المقاصة وإنبي.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مروان محسن اقترب من الانضمام إلى الجونة بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها رضا شحاتة المدير الفني للجونة مع مسؤولي لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لطلب التعاقد مع اللاعب.

ومن المقرر أن يتم حسم الموضوع بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة عقب عودة بعثة الأهلي من قطر والانتهاء من المشاركة في السوبر الإفريقي.

كما استقر موسيماني على عودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق مرة أخرى عقب نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء فترة إعارته مع سيراميكا كليوباترا، والذى شهد تألق اللاعب، وبات أحد هدافي المسابقة برصيد 11 هدفًا.

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موسيماني مروان محسن الأهلي

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