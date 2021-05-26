شركات النفط والغاز الأمريكية تستعد لموسم أعاصير الأطلسي





قالت خبيرة بمعهد البترول الأميركي الأربعاء 26 مايو إن شركات النفط والغاز الطبيعي الأميركية تستعد لموسم فوق المتوسط لأعاصير الأطلسي متوقع هذا العام.





وشهد العام الماضي 30 عاصفة، وهو عدد قياسي، تسببت في توقف الإنتاج في حقول نفط برية بنسبة وصلت في إحدى المراحل إلى 90% ، وتعطل مصاف نفطية لأسابيع.





وقالت سوزان ليميكس مديرة عمليات الأمن والطوارئ بمعهد البترول في مؤتمر بالهاتف مع خبراء بصناعة الطاقة لمناقشة الاستعدادات لموسم الأعاصير "نحن نحاول أن نكون مستعدين بقدر الإمكان في 2021".





وتتوقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ما بين ثلاثة إلى خمسة أعاصير كبرى هذا العام برياح لا تقل سرعتها عن 178 كيلومترا في الساعة.





وتتوقع أيضا ما بين ستة إلى عشرة أعاصير برياح لا تقل عن 119 كيلومترا في الساعة من بين 13 إلى 20 عاصفة مدارية متوقعة في 2021.





وتبلغ سرعة العواصف المدارية 63 كيلومترا على الأقل.





والمتوسط السنوي لعدد الأعاصير المدارية في الأطلسي للفترة بين عامي 1991 و2020 هو ثلاثة أعاصير كبرى وسبعة أعاصير و14 عاصفة مدارية.