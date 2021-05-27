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زيادة الصادرات غير البترولية.. 12 نجاحًا حققها الاقتصاد المصري في عهد السيسي

الخميس 27/مايو/2021 - 06:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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نجاحات جديدة، حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، تضاف إلى سلسلة من النجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، ومنذ الإعلان عن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت إلى حد كبير في تعظيم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة جائحة كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، ورغم تداعيات الجائحة على المستوى الإقليمي والعالمي، نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، وقد ساهم في ذلك إلى حد كبير الدعم الكامل والمستمر الذي يقدمه الرئيس السيسي للحكومة، ومتابعته المستمرة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

ويواصل الاقتصاد المصري تحقيق نجاحات عدة، على الرغم من استمرار التداعيات السلبية لكورونا على النشاط الاقتصادي.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة:

1- حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 11%، خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021.

2- بلغت الصادرات المصرية غير البترولية 9 مليارات، و800 مليون دولار، مقارنة بنحو 8 مليارات، و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

3- جاءت هذه الزيادة رغم الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

4- شهدت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 5%.

5- بلغت قيمة الواردات 23 مليارا، و130 مليون دولار، مقارنة بنحو 21 مليارا، و975 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

6- أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الـ4 أشهرالأولى من العام الحالي تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون دولار، مقارنة بـ148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة بلغت نسبتها 60%.

7- جاء قطاع الصناعات اليدوية في المرتبة الثانية، بقيمة 93 مليون دولار، مقارنة بـ61 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 53%.

8- في المرتبة الثالثة، جاء قطاع الصناعات الهندسية، بقيمة 969 مليون دولار، مقارنة بـ655 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 48%.

9- حل قطاع صناعة الجلود والأحذية، في المرتبة الرابعة، بقيمة 28 مليون دولار، مقارنة بـ20 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 40%.

10- جاء قطاع الملابس الجاهزة، في المرتبة الخامسة، بقيمة 586 مليون دولار، مقارنة بـ433 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 35%.

11- هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1% من إجمالي الصادرات المصرية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 676 مليون دولار، وتركيا بقيمة 651 مليون دولار، والسعودية بقيمة 633 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار، ومالطا بقيمة 406 مليون دولار.

12- هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.2% من إجمالى الواردات المصرية في الخارج، شملت الصين بقيمة 4 مليارات، و109 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة مليارين، و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة مليار، و118 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار.

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زيادة الصادرات بوابة الفجر الفجر السيسي الاقتصاد

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