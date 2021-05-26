Advertisements

ننشر قرارات النيابة العامة بعد ضبط أشهر متسول بشوارع نجع حمادي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أمرت النيابة العامة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بحبس أشهر متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد، ويحرر له فيش وتشبيه.

وتابع قرار النيابة أنه تطلب تحريات مباحث الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حول ما إذا كان المتهم يقوم باستغلال ابنته في التسول من عدمه.

وتضمن القرار، أنه يكلف أحد الضباط بتحرير محضر مستقل للمتهم لعدم حمله بطاقه شخصية، وتسلم الطفلة حبيبة إلى والدتها ويحرر محضر بالاجراءات
مع أخذ تعهد على الأم برعايتها وحسن تربيتها.

وكانت الأجهزة الأمنية ولجنة مكافحة التسول في نجع حمادي، بمحافظة قنا، أضبطت أخطرمتسول في المدينة، وذلك بعد شكاوى من المواطنين والسيدات بمحاولته التحرش بهن أثناء التسول.
حيث تمكنت الحملة برئاسة عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، من ضبط عبدالنبي.ح.س، عاطل، ومعه طفلة صغيرة، أثناء تسوله في شوارع المدينة، وتم تسليمه لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جدير بالذكر أنه وردت العديد من الشكاوى من المواطنين، بتعرضهن للمضايقة من متسول يحمل طفلة صغيرة، في شوارع مدينة نجع حمادي، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بسرعة التحرك ورصد المذكور وضبطه.
كان أشرف الداودي محافظ قنا، قد أصدر قرارا رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة فى كل مركز، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول.

أخبار تهمك

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعة

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ يوم

أول رد رسمي من الزمالك على مؤجلات الأهلي في الدوري

منذ أقل من ساعتين

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعتين

تعرف على تصنيف الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 5 ساعات

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

11:01 م

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

10:31 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»