ننشر قرارات النيابة العامة بعد ضبط أشهر متسول بشوارع نجع حمادي

أمرت النيابة العامة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بحبس أشهر متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد، ويحرر له فيش وتشبيه.



وتابع قرار النيابة أنه تطلب تحريات مباحث الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حول ما إذا كان المتهم يقوم باستغلال ابنته في التسول من عدمه.



وتضمن القرار، أنه يكلف أحد الضباط بتحرير محضر مستقل للمتهم لعدم حمله بطاقه شخصية، وتسلم الطفلة حبيبة إلى والدتها ويحرر محضر بالاجراءات

مع أخذ تعهد على الأم برعايتها وحسن تربيتها.



وكانت الأجهزة الأمنية ولجنة مكافحة التسول في نجع حمادي، بمحافظة قنا، أضبطت أخطرمتسول في المدينة، وذلك بعد شكاوى من المواطنين والسيدات بمحاولته التحرش بهن أثناء التسول.

حيث تمكنت الحملة برئاسة عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، من ضبط عبدالنبي.ح.س، عاطل، ومعه طفلة صغيرة، أثناء تسوله في شوارع المدينة، وتم تسليمه لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أنه وردت العديد من الشكاوى من المواطنين، بتعرضهن للمضايقة من متسول يحمل طفلة صغيرة، في شوارع مدينة نجع حمادي، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بسرعة التحرك ورصد المذكور وضبطه.

كان أشرف الداودي محافظ قنا، قد أصدر قرارا رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة فى كل مركز، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول.

