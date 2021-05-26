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الخطيب يُهدي درع وعلم الأهلي إلى نهضة بركان

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على إهداء عبد المجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، رئيس بعثة الفريق المغربي في قطر، درع وعلم الأهلي خلال المقابلة التي جرت بينهما مساء اليوم بفندق إقامتهما بقطر.

جاء ذلك في حضور هشام مهداوي، أمين الصندوق، ومحمد قاسمي، المسئول الإداري، بنادي نهضة بركان.

وعكست المقابلة تقدير الأهلي للأشقاء المغاربة وجماهير نادي نهضة بركان والتأكيد على استمرار العلاقات الطيبة التي تجمع بين الناديين، والتي تعكس الروابط الوثيقة بين الشعبين «المصري والمغربي».

ودار الحديث خلال الجلسة على أن العلاقة بين الأهلي ونهضة بركان أكبر من مباراة في كرة قدم.

وتتواجد بعثتا الأهلي ونهضة بركان داخل فقاعة طبية بفندق واحد يضم جميع الأطراف المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، التي تقام مساء الجمعة المقبل.

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