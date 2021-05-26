الخطيب يُهدي درع وعلم الأهلي إلى نهضة بركان

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الخطيب يُهدي درع وعلم الأهلي إلى نهضة بركان
الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:39 م
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على إهداء عبد المجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، رئيس بعثة الفريق المغربي في قطر، درع وعلم الأهلي خلال المقابلة التي جرت بينهما مساء اليوم بفندق إقامتهما بقطر.
جاء ذلك في حضور هشام مهداوي، أمين الصندوق، ومحمد قاسمي، المسئول الإداري، بنادي نهضة بركان.
وعكست المقابلة تقدير الأهلي للأشقاء المغاربة وجماهير نادي نهضة بركان والتأكيد على استمرار العلاقات الطيبة التي تجمع بين الناديين، والتي تعكس الروابط الوثيقة بين الشعبين «المصري والمغربي».
ودار الحديث خلال الجلسة على أن العلاقة بين الأهلي ونهضة بركان أكبر من مباراة في كرة قدم.
وتتواجد بعثتا الأهلي ونهضة بركان داخل فقاعة طبية بفندق واحد يضم جميع الأطراف المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، التي تقام مساء الجمعة المقبل.
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