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تعرف على تصنيف الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حجز العديد من الفرق أماكنهم في بطولة دوري أبطال أوروبا، النسخة المقبلة، بعد انتهاء عدد من الدوريات في القارة العجوز.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية تفاصيل القرعة التي سوف يتم اجراؤها خلال الفترة المقبلة للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

- تصنيف الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا:

التصنيف الأول فى قرعة دورى الأبطال سيضم كلاً من: مانشستر سيتى، أتلتيكو، بايرن، إنتر، ليل، وسبورتينج لشبونة.

التصنيف الثاني سيتواجد فيه: ريال مدريد، برشلونة، إشبيلية، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ليفربول.

التصنيف الثالث: أياكس، لايبزيج، أتالانتا.

أما التصنيف الرابع: ميلان و فولفسبورج.

واوضحت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن تبدأ منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الموسم الجديد في 14 و 15 سبتمبر المقبل.

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