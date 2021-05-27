عميد كلية علوم الإسكندرية: "أنا ضد الحملة على الدكتور.. وأسرته تضررت"

علقت الدكتورة أماني عبد الحميد، عميد كلية علوم جامعة الإسكندرية، على "بوست" تهنئة ترقية دكتور علوم الإسكندرية، قائلة: "كلية العلوم به 7 آلاف طالب، وهناك 200 ألف أعضبني على البوست، 90% من الكومنتات لا تمس للدكتور بصلة".





وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم يقومون بمقابلة الدكتور للتأكد من أحاديث الطلاب.





وتابعت "الطالب إللي حاسس إنه مظلوم يتقدم بشكوى رسمية، وكل واحد هياخد حقه، لكن محدش هياخد حقه بالشتيمة على السوشيال ميديا".



