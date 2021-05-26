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طبيب الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي للمشاركة في السوبر الإفريقي
الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:43 م
علي نبوي
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قال
الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب الفريق شارك في التدريبات منذ شهر، وكان هناك
احتياطات طبية خلال مشاركته.
وأضاف:
اليوم تحدثنا مع الجهاز الفني ومنحنا الضوء الأخضر لمشاركة فتحي في المباريات،
بناء على الفحوصات الطبية التي أجريت له هنا، وبالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له
جراحة في الكوع.
وشدد
رئيس الجهاز الطبي للأهلي على أن مشاركة حمدي فتحي في المباريات خلال الفترة
المقبلة رأي فني بحت.
وأكد
أبو عبلة أن كريم نيدفيد انتظم في التدريبات الجماعية وبات تحت تصرف الجهاز
الفني.
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