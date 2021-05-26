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طبيب الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي للمشاركة في السوبر الإفريقي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب الفريق شارك في التدريبات منذ شهر، وكان هناك احتياطات طبية خلال مشاركته.

 

وأضاف: اليوم تحدثنا مع الجهاز الفني ومنحنا الضوء الأخضر لمشاركة فتحي في المباريات، بناء على الفحوصات الطبية التي أجريت له هنا، وبالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكوع.

 

وشدد رئيس الجهاز الطبي للأهلي على أن مشاركة حمدي فتحي في المباريات خلال الفترة المقبلة رأي فني بحت.

 

وأكد أبو عبلة أن كريم نيدفيد انتظم في التدريبات الجماعية وبات تحت تصرف الجهاز الفني.

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