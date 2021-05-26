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فوز الكهرباء وبورفؤاد وتعادل دمياط والمطرية بالقسم الثالث

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
خالد عرابي
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تمكن الفريق الاول للكرة بنادي النوبة من العودة بنقطة ثمينة من راس البر بعد تعادله مع دمياط بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم في اطار مبارايات الاسبوع الخامس والعشرون من منافسات دوري القسم الثالث المجموعة السابعة.

بدأ النوبة بالتسجيل في شباك دمياط عن طريق وليد صلاح قبل ان يعدل حمادة ابو سليمة النتيجة لصاحب الارض في الدقيقة ٣٢ وفي الدقيقة ٤٥ يضيف السيد سويلم الهدف الثاني للضيوف لينتهي الشوط الاول بتقدم النوبة بهدفين لهدف، وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ضربتي جزاء لدمياط احرز حمادة ابو سليمة واحدة واضاع احمد سميح الاخري بينما الغي هدف لدمياط احرزه علي سلام لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كل فريق الي النقطة ٤٤ وتبتعد احلام المنافسة علي صدارة المجموعة والصعود للقسم الثاني.

وأدار اللقاء الحكم اسلام صابر عاونه أحمد لطفي وعبد الله إمام.

وحقق كهرباء الإسماعيلية فوزا كبيرا على القنطرة بثلاثية بيضاء، وتغلب بورفؤاد على حساب فريق ابو شحاته بنفس النتيجة .

وخسر سماد السويس من رأس البر بنتيجة 2-6 وفاز ميت الخولي على غزل السويس 1-2.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء الرباط مع المطرية بنتيجة 1-1 .

ترتيب المجموعة

١- بورفؤاد "51 نقطة"
٢- كهرباء الاسماعيلية "49 نقطة"
٣- منشية الشهداء "45 نقطة"
٤- النوبة "44 نقطة"
٥- دمياط"44 نقطة"
٦- راس البر"46 نقطة"
٧- ابو شحاتة"36 نقطة"
٨- الرباط والانوار "36 نقطة"
٩_ المطرية "29 نقطة"
١٠_ا لقنطرة "25 نقطة"
١١- ميت الخولي "27 نقطة"
١٢- غزل دمياط "27 نقطة"
١٣-غزل السويس"13 نقطة"
١٤-ابو صوير"10 نقاط"
١٥-سماد السويس "8 نقاط"

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