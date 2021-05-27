عمود إنارة يهشم سيارة بميدان الجيزة.. وكثافات مرورية بالطريق

تعطلت الحركة المرورية بميدان الجيزة؛ إثر سقوط عمود إنارة على سيارة بالقرب من ميدان الجيزة، غرب المحافظة.





وتسبب سقوط العمود إحداث تلفيات بالسيارة التي تصادف توقفها بالقرب من عمود الإنارة قبل سقوطه.



