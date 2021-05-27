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عمود إنارة يهشم سيارة بميدان الجيزة.. وكثافات مرورية بالطريق
الخميس 27/مايو/2021 - 12:13 ص
إيمان عبد العاطي
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تعطلت الحركة المرورية بميدان الجيزة؛ إثر سقوط عمود إنارة على سيارة بالقرب من ميدان الجيزة، غرب المحافظة.
وتسبب سقوط العمود إحداث تلفيات بالسيارة التي تصادف توقفها بالقرب من عمود الإنارة قبل سقوطه.
ومن جانبه أفاد مصدر أمني، أنه جاري بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لرفع العمود الذي تسبب في تعطل الحركة المرورية. مشيرا إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية لمكان الوقعة لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها.
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