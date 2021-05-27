Advertisements

عمود إنارة يهشم سيارة بميدان الجيزة.. وكثافات مرورية بالطريق

الخميس 27/مايو/2021 - 12:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تعطلت الحركة المرورية بميدان الجيزة؛ إثر سقوط عمود إنارة على سيارة بالقرب من ميدان الجيزة، غرب المحافظة.

وتسبب سقوط العمود إحداث تلفيات بالسيارة التي تصادف توقفها بالقرب من عمود الإنارة قبل سقوطه.

ومن جانبه أفاد مصدر أمني، أنه جاري بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لرفع العمود الذي تسبب في تعطل الحركة المرورية. مشيرا إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية لمكان الوقعة لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الجيزة

أخبار تهمك

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ ساعة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع مهاجم صن داونز

منذ أقل من ساعة

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على تصنيف الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عطل سيارة محملة مواد بترولية تتسبب في تكدس مروري

كثافة مرورية بمطلع كوبري المقطم بسبب تعطل سيارة نقل

"خبط في النخلة".. كثافات مرورية إثر حادث مروري بشارع فيصل

انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بدون إصابات

كثافات مرورية على طريق المريوطية إثر انقلاب سيارة ملاكي

فى 24 ساعة.. تحرير 1358 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

12:08 ص

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

11:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»