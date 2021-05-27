أسامة الأزهري ناعيًا سمير غانم: من توفى بسبب الوباء شهيد

نعى أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وكل من مات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "تشرفت بتقدم صلاة الجنازة للفنان الكبير سمير غانم، مكنش ينفع مكونش موجود معاك في أزمتك".





وأضاف: "بوجه خالص التعازي لكل من مات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ونرى أن كل من يتوفى بسبب وباء ينتشر بين الناس هو شهيد وهو حال وباء كورونا الذي انتشر في العالم مؤخرًا".



