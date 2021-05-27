Advertisements

أسامة الأزهري ناعيًا سمير غانم: من توفى بسبب الوباء شهيد

الخميس 27/مايو/2021 - 06:19 ص
سمير غانم
سمير غانم
شيماء حسن
Advertisements
نعى أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وكل من مات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "تشرفت بتقدم صلاة الجنازة للفنان الكبير سمير غانم، مكنش ينفع مكونش موجود معاك في أزمتك".

وأضاف: "بوجه خالص التعازي لكل من مات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ونرى أن كل من يتوفى بسبب وباء ينتشر بين الناس هو شهيد وهو حال وباء كورونا الذي انتشر في العالم مؤخرًا".

وتابع: "كلمة شهيد كلمة كبيرة وليست مجرد منحة أو لقب ولكن معناه انفتاح أبواب من العطاء في الملأ الأعلى أنه رجع كيوم ولدته أمه من غير تقصير أو تفريط، وأنه لقي ربه طاهرًا مطهرًا، حيث طهره الله من كل شيء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وباء كورونا سمير غانم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يكشف حقيقة الإجابة في "بابل شيت" بامتحانات الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من نهال عنبر بشأن تطورات الحالة الصحية لـ"دلال عبد العزيز"

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يوم

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

برلمانية ناعية الطبيب أحمد اللواح: ضحى بحياته فداءً للوطن

دلال عبدالعزيز ناعية رجاء الجداوي: "كان نفسي أحضنها وأودعها" (فيديو)

لقاء الخميسي ناعية سمير غانم: رحم الله الفنان العظيم

ننشر تفاصيل جنازة الراحل سمير غانم

أحمد رزق ينعى سمير غانم بكلمات مؤثرة

نبيلة عبيد ناعية سمير غانم: "هيوحشنا.. اللي بيروح مش بيتعوض"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

عاجل| مدير مستشفى النجيلة يكشف لـ"الفجر" تفاصيل تجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود

11:07 م

عاجل - رحيل زيدان عن ريال مدريد.. طالع التفاصيل

11:33 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»