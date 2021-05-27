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رسالة مهمة من منظمة الصحة العالمية للمصريين (فيديو)

الخميس 27/مايو/2021 - 04:52 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الموجة الثالثة متواجدة ببلدان كثيرة حاليًا ضمنها مصر، موضحة أن المنحنى الوبائي في صعود وهبوط حاليًا.

وأكدت "القصير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب على الجميع أن يطمئن، لأن الخوف والهلع والفزع يتسببان في ضعف المناعة.

وأضافت أن المنحنى في مصر حاليًا شبه مستقر، ولكن هذا لا يعني التراخي في الإجراءات الاحترازية.

ووجهت رسالة للمواطنين، قائلة: "رسالة من منظمة الصحة العالمية وهي التركيز على الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا لهبوط المنحنى الوبائي".

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