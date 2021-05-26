محافظ البحر الأحمر: تطعيم 60 ألف من العاملين بالسياحة بلقاح كورونا (فيديو)

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تطعيم ما يقرب من 60 ألف عامل بالقطاع السياحي بلقاح كورونا.



وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ألمانيا طعمت 40% من أفراد شعبها، ومن المتوقع قدوم نسبة كبيرة من السائحين الألمان الذي حصلوا على اللقاح خلال الفترة الوجيزة المقبلة»، مشيرا إلى أن السفير الألماني أخبره بوجود تفكير لافتتاح قنصلية ألمانية بالغردقة.



ولفت إلى أن السفير الألماني أجرى لقاءات مع عدد من أصحاب الشركات الألمانية، مؤكدا، مشيرا إلى قدوم 7 رحلات صربية يومية ابتداء من اليوم وحتى شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى وجود رحلات من أوكرانيا وبولندا.



وأوضح أن الإشغال بفنادق البحر الأحمر تجاوزت 50% من النسبة التي كانت محققة قبل أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه يتم قياس درجة الحرارة للسائحين فور وصول مطاري شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى فحص جوازات السفر، وتسلم الحقائب بعد تعقيمها، مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

