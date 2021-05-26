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طبيب الأهلي: على معلول جاهز بنسبة 100%

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات الرسمية، وإنه تحت تصرف الجهاز الفني، وفقا لرؤيته الفنية.

 

وأضاف أبو عبلة: علي معلول تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، والإصابة ليست كبيرة ولكن موضعها  هو الأصعب، حيث جاءت ما بين مكان التقاء الوتر بالعضلة.

 

وواصل حديثه: نسبة تجدد الإصابة  في مثل حالة معلول واردة وفقا لآخر الإحصاءات لمثل هذه الحالات في الدوري الإنجليزي، حيث تصل نسبة تجددها إلى 65%. ومن الحظ السيئ أن الإصابة تجددت، ولهذا كان هناك بعض التأني في التأهيل وفقا للبروتوكول.

 

وشدد أبو عبلة على أن معلول شارك في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، ومؤخرا انتظم بشكل كامل في المران.

 

واختتم أبو عبلة تصريحاته قائلا: استشرنا مركزا طبيا عالميا في قطر، وأكد جاهزية علي معلول للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك بالطبع وفقا لرؤية الجهاز الفني.

 

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