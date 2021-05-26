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مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز.. بالأسماء

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الراحلين عن نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية رحيل المدافع الفرنسي رافائيل فاران، والظهير البرازيلي مارسيلو، ولاعب الوسط إيسكو ألاركون، عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، علماً بأن خروجهم عن قلعة سانتياغو بيرنابيو، سيعزز خزائن "الملكي" بـ100 مليون يورو، بين قيمة صفقات بيعهم، وتوفير رواتبهم.


ذكرت صحيفة آس، أن الريال سيحتاج لإدخال تجديدات على الفريق في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، من خلال شراء لاعبين وبيع آخرين.

ومن بين أولئك الذين سيغادرون صفوف "الميرينغي" الذي خرج خالي الوفاض من هذا الموسم دون تحقيق أي ألقاب، أشارت إلى إمكانية رحيل فاران ومارسيلو وإيسكو في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قد يعود ذلك بمبلغ مالي كبير على خزائن الريال من أجل تحمل الصفقة المحتملة لشراء الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتمي حالياً باريس سان جيرمان.

ويعد رحيل فاران أمر شبه حتمي، حيث يريد المدافع (28 عاماً) البحث عن مغامرة جديدة في دوري آخر، كما أن عقده ينتهي في يونيو (حزيران) 2022، لذلك ينبغي على "الملكي" بيعه هذا الصيف، لتحقيق عائد جيد من ورائه.

وقد يحقق الريال من وراء بطل العالم مع منتخب فرنسا في 2018، أكثر من 60 مليون يورو، بالإضافة إلى توفير راتبه، كما أن بديله ديفيد ألابا سيصل مجاناً من بايرن ميونخ، بانتظار الإعلان رسمياً عن التعاقد معه.

أما مارسيلو وإيسكو، فقد يعود بيعهما على خزائن "الملكي" بثمانية ملايين يورو لكل منهما.

وبالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، أشارت الصحيفة أيضاً إلى إمكانية رحيل لاعبين آخرين مثل ماركو أسينسيو، وماريانو، إذا تلقى الريال عروضاً جيدة من أجلهما.

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