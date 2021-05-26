رامي رضوان يروي موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة سمير غانم.. وأسامة الأزهري: افرح به

كشف الإعلامي رامي رضوان، موقفًا مؤثرًا أثناء جنازة حماه الفنان الكبير سمير غانم الذي وافته المنية عقب إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي.





وقال "رضوان" خلال لقائه مع الشيخ أسامة الأزهري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "أثناء نقل الجثمان في السيارة لنقله لمثواه الأخير، كنت مشغل في سيارتي الخاصة إذاعة القرآن الكريم".





وأضاف: "وبمجرد مرور السيارة بالجثمان فإذا بالآية القرآنية تتجلى يأيها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فهل لهذه الأمر من رسالة".





من جانبه رد الشيخ أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية: "من الهدي النبوي والسنن النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، فأي كلمة حسنة كان يتعلق بها وكان يستبشر بها، ولكن كان لا يعجبه التشاؤم".





وأضاف: "الفأل فيما يتعلق بالجانب السلبي ليس لها دلالة، ولكن في الجانب الإيجابي يجب أن نرى أنها رسالة من عند ربنا ومنحة من ربنا وعلينا أن نفرح بها".





وكان نعى الشيخ أسامة الأزهري، وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وكل من مات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مستطردًا "تشرفت بتقدم صلاة الجنازة للفنان الكبير سمير غانم، مكنش ينفع مكونش موجود معاك في أزمتك".





وأضاف: "بوجه خالص التعازي لكل من مات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ونرى أن كل من يتوفى بسبب وباء ينتشر بين الناس هو شهيد وهو حال وباء كورونا الذي انتشر في العالم مؤخرًا".



