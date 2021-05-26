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"خطوة خطوة".. طرق التسجيل في موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:55 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شهد موقع حجز لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، الراغبين في تناول لقاح كورونا، وتحدياً الجرعة الأولى، آملين في أن يقيهم اللقاح من المصير السيئ الذي يلقاه مرضى كورونا.

موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وفتح موقع التسجيل وحجز جرعات لقاح كورونا أبوابه في شهر فبراير الماضي، أمام الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

الفئات المسموح لها للتسحيل في موقع حجز لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الثلاث المسموح لها الحصول على لقاح كورونا، والتي تتمثل في الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.

رابط مباشر للتسجيل وحجز لقاح كورونا

ويمكن للفئات المستحقة التسجيل عبر موقع حجز لقاح كورونا بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "هنــــــــــــــــا".

خطوات التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا


- تحديد أي فئة تنتمي إليها.

- اختيار الفئة المحددة.

- ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.

- إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.

خطوات ما بعد التسجيل في لقاح كورونا

- ترسل وزارة الصحة إلى طالب الحصول على لقاح رسالة بتأكيد التسجيل.

- رسالة نصية بموعد أخذ اللقاح والمكان.

- بعد أخذ اللقاح يحصل "الملقح" على كارت متابعة محدد به موعد أخذ الجرعة الثانية.

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