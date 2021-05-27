الدفاع الفرنسية: هناك تقارب في الرؤى السياسية بين السيسي وماكرون



قال إيرفيه جرانجان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية لإكسترا نيوز، إنه يوجد علاقات قوية بين مصر وفرنسا في مجال الدفاع تتضمن ملف التسليح.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء،: "نتشارك مع مصر في العديد من الأولويات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب".



وأشار "جرانجان"، إلى أن تقارب في الرؤى السياسية في ظل التواصل المستمر بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



